Трамп пригрозил уничтожить Иран в случае покушения на него

Американский президент Дональд Трамп заявил, что дал своим советникам указание уничтожить Иран, если тот убьет его.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, подписывая указ, призывающий правительство США оказать максимальное давление на Тегеран, передает AP, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что "если они (Иран. – Ред.) это сделают – они будут уничтожены".

"Я оставил инструкции, если они это сделают, они будут уничтожены, ничего не останется", – сказал он.

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Агентство отметило, что федеральные власти годами отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.

Как известно, Трамп хочет возобновить свою кампанию "максимального давления" на Иран, чтобы остановить Тегеран от получения ядерного оружия и свести к нулю экспорт нефти.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что политика бывшего американского президента Джо Байдена, которая не предусматривала строгого соблюдения санкций на экспорт нефти, ослабила Вашингтон и ободрила Тегеран, позволив ему продавать нефть, накапливать наличные и расширять свои ядерные стремления и влияние через вооруженные ополчения.

Напомним, в сентябре сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана. Тогда же писали, что по факту этих угроз продолжается расследование, в рамках которого были объявлены обвинения трем людям.

В ноябре газета WSJ писала, что Иран в октябре якобы предоставил администрации бывшего американского президента Джо Байдена письменные заверения, что не будет пытаться убить Трампа.

Трамп известен жесткой политикой в отношении Ирана: он вернул санкции против иранского режима и распорядился в 2020 году ликвидировать высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Сулеймани.