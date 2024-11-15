WSJ: Іран запевнив США, що не намагатиметься вбити Трампа

Іран у жовтні нібито надав адміністрації Джо Байдена письмові запевнення, що не намагатиметься вбити обраного президента США Дональда Трампа, відомого жорсткими поглядами на Тегеран.

Про це стало відомо газеті The Wall Street Journal від американських посадовців, пише "Європейська правда".

Повідомлення Ірану, передане США 14 жовтня, стало відповіддю на письмове американське попередження, надіслане Тегерану місяцем раніше у зв’язку з отриманою інформацією про підготовку замаху на Трампа.

Співрозмовники WSJ стверджують, що вересневе послання до Ірану повторювало неодноразові попередні застереження проти заподіяння шкоди тоді ще експрезиденту США, але було надіслане у світлі нової інформації.

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У своїй відповіді, яка не була надіслана від чийогось конкретного імені, Іран звинувачував Трампа у злочині через наказ убити високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році.

Водночас там містились запевнення, що Тегеран не намагатиметься вбити обраного президента США, йдеться в публікації WSJ.

В адміністрації Байдена вважають, що обмін повідомленнями між Вашингтоном і Тегераном мав на меті знизити напруженість у двосторонніх відносинах на тлі повернення Трампа до влади.

Нагадаємо, ще у вересні співробітники американської розвідки попередили Дональда Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану. Минулого тижня стало відомо, що за фактом цих погроз триває розслідування, в межах якого були оголошені обвинувачення трьом людям.

Експрезидент США відомий жорсткою політикою щодо Ірану: він повернув санкції проти іранського режиму та розпорядився у 2020 році ліквідувати високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Сулеймані.