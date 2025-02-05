Из-за стрельбы нарушена работа метро Брюсселя, преступники могут прятаться в тоннелях

Брюссельский метрополитен столкнулся с серьезными перебоями в работе в среду утром после стрельбы возле станции "Клемансо" в Андерлехте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Компания STIB, которая управляет брюссельским метрополитеном, сообщила, что работа линий 2 и 6 была прервана на участке между станциями возле Европейского парламента и одной из станций метро в Андерлехте. Трамвайные линии 4, 10, 51 и 82 также не работают.

Полиция закрыла станции "Брюссель Миди", "Делакруа" и "Клемансо", добавил оператор метрополитена.

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Правоохранители заявили, что подозреваемые могут находиться в тоннелях метро, согласно сообщению местных СМИ.

"Произошла стрельба. Изображения с камер наблюдения показывают, что подозреваемые скрылись в направлении станции метро "Клемансо", – сообщила изданию Сара Фредерикс, пресс-секретарь южной полиции Брюсселя.

"Из соображений безопасности нам пришлось перекрыть линию метро. Пострадавших нет", – добавила она.

Напомним, 4 февраля в Швеции, в результате стрельбы в Рисбергской школе в Эребру погибли 11 человек и многие получили ранения.

Полиция Швеции говорит об отсутствии доказательств, что массовый расстрел был идеологически мотивированным.