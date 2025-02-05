Глава МЗС Туреччини назвав плани Трампа на Газу неприйнятним

Головний дипломат Туреччини Хакан Фідан у середу розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа про те, щоб Сполучені Штати взяли під свій контроль сектор Гази і переселили палестинців в інші країни.

Заяву Фідана наводить агентство AFP, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Туреччини сказав, що переселення палестинців з Гази – це те, з чим "ні ми, ні регіон не можемо змиритися".

"Це неприйнятне питання", – сказав Фідан, відзначивши, що "неправильно навіть виносити це питання на обговорення".

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Нагадаємо, що 4 лютого ввечері Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.

Йорданія та Єгипет відкидають ідею переселення палестинців – а посол Палестини в ООН каже, що "наша батьківщина – це наша батьківщина".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав план Трампа ідеєю, на яку "варто звернути увагу".