В правительстве Британии мягко отвергли идею Трампа о "Ривьере" в секторе Газы

Британское правительство в среду мягко отвергло провокационное предложение президента США Дональда Трампа выселить палестинцев и превратить Газу в "Ривьеру Ближнего Востока".

Об этом в эфире Sky News говорил член правительства Великобритании Стив Рид, пишет "Европейская правда".

Рид выступил после того, как Трамп использовал пресс-конференцию в Белом доме во вторник, чтобы пообещать, что США "возьмут под свой контроль сектор Газы" и будут владеть им долгосрочно.

На просьбу дать конкретный ответ на комментарии Дональда Трампа, Рид заявил, что не будет "давать беглых комментариев относительно заявлений президента Соединенных Штатов или любого другого мирового лидера". Британский министр сказал, что президент США заслуживает похвалы за помощь в обеспечении прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

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Но он подчеркнул, что Британия по-прежнему поддерживает решение арабо-израильского конфликта на основе принципа двух государств и возвращение палестинцев, переживших "ужас", в свои дома.

"Палестинское гражданское население пережило настоящий ужас за последние 14 месяцев", – сказал Рид, министр по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

"Они должны иметь возможность вернуться в свои дома, а затем начать их отстраивать. Для этого им понадобится очень большая поддержка со стороны международного сообщества", – добавил он.

Напомним, что 4 февраля вечером Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "провести настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газы, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.