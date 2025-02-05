Парламент Грузии, где нет оппозиции, в первом чтении одобрил новые репрессивные законы

Парламент Грузии одобрил в первом чтении ряд изменений в законодательство, усиливающих ответственность для протестующих и за словесные оскорбления чиновников.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Депутаты "Грузинской мечты" приняли в первом чтении изменения в уголовный, административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, законы о полиции и о массовых собраниях.

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Председатель комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе заявил, что изменения инициируют "для лучшего обеспечения безопасности страны, суверенитета и прав человека", и что действующее законодательство не позволяет "обуздать сеть людей, которые не имеют ничего общего с мирным протестом".

Среди прочего, максимальный срок административного ареста возрастет с 15 до 60 суток. Растут сроки админареста и штрафы за "мелкое хулиганство" – статью, по которой чаще всего задерживают протестующих. Ужесточается наказание за сопротивление полиции, угрозы применения силы или применение силы к полиции.

За оскорбление лиц, занимающих политическую или государственную должность, предусматривают штраф в размере до 6 тысяч лари или 2 месяцев лишения свободы. Пока не понятно, идет ли речь об оскорблениях, высказанных напрямую, или любых высказываниях в соцсетях или в СМИ.

Перед этим "Грузинская мечта" приняла ряд репрессивных законов в декабре 2024 года. В частности, тогда участникам протестов запретили закрывать лицо, использовать лазеры и пиротехнику; усилили штрафы за перекрытие дорог и граффити, добавили основания для ареста во время акций протеста.

Напомним, в воскресенье на протестах в Тбилиси задержали более 30 человек, в том числе некоторых лидеров оппозиции. Одного из них, Нику Мелию, впоследствии отпустили.

В СМИ попали кадры жестокого избиения людей после задержания.