CNN: Трампу повернуть засекречені документи, вилучені з його маєтку

Президент США Дональд Трамп перебуває в процесі повернення матеріалів, вилучених у нього під час обшуку ФБР у його маєтку Мар-а-Лаго.

Про це телеканалу CNN повідомили два джерела, знайомі з цим питанням, пише "Європейська правда".

Обшук у маєтку Трампа у Флориді відбувся в серпні 2022 року. Згідно з судовими протоколами, близько 100 вилучених секретних документів були змішані з іншими предметами, такими як одяг, подарунки, несекретні документи та вирізки з преси.

Хоча раніше Трампа звинувачували в незаконному зберіганні секретних матеріалів після того, як він залишив посаду, його повернення в Білий дім означає, що він знову має широкі повноваження щодо контролю над секретними матеріалами уряду США.

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Серед особистих речей, які вилучило ФБР і які тепер будуть повернуті Трампу, – сорочки для гольфу, листівки з днем народження і фотографії Селін Діон.

Оскільки кримінальна справа проти Трампа вже закрита, Міністерство юстиції США працює над поверненням речей, зібраних під час розслідування.

Прокурори та агенти ФБР, які вели розслідування, отримали інструкції від Мін'юсту про те, що вилучені предмети будуть повернуті.

У липні 2024 року окружна суддя США Айлін Кеннон закрила справу проти Трампа щодо незаконного зберігання секретних документів.

А наприкінці січня у США остаточно закрили цю справу.