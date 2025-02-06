CNN: Трампу вернут засекреченные документы, изъятые из его дома
Президент США Дональд Трамп находится в процессе возвращения материалов, изъятых у него во время обыска ФБР в его имении Мар-а-Лаго.
Об этом телеканалу CNN сообщили два источника, знакомые с этим вопросом, пишет "Европейская правда".
Обыск в доме Трампа во Флориде состоялся в августе 2022 года. Согласно судебным протоколам, около 100 изъятых секретных документов были смешаны с другими предметами, такими как одежда, подарки, несекретные документы и вырезки из прессы.
Хотя ранее Трампа обвиняли в незаконном хранении секретных материалов после того, как он покинул пост, его возвращение в Белый дом означает, что он снова имеет широкие полномочия по контролю над секретными материалами правительства США.
Среди личных вещей, которые изъяло ФБР и которые теперь будут возвращены Трампу, – рубашки для гольфа, открытки с днем рождения и фотографии Селин Дион.
Поскольку уголовное дело против Трампа уже закрыто, Министерство юстиции США работает над возвращением вещей, собранных во время расследования.
Прокуроры и агенты ФБР, которые вели расследование, получили инструкции от Минюста о том, что изъятые предметы будут возвращены.
В июле 2024 года окружная судья США Айлин Кэннон закрыла дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов.
А в конце января в США окончательно закрыли это дело.