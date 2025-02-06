У Польщі завершують формування команди для проведення ексгумацій на Тернопільщині

Польський фонд "Свобода і демократія" завершує формування складу місії, яка має розпочати ексгумацію останків поляків у Тернопільській області наприкінці квітня.

Про це стало відомо RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Загалом ексгумацію останків поляків, що загинули у 1945 році та поховані у колишньому селі Пужники, проведуть близько 20 осіб – десяток поляків і кілька експертів з України.

Окрім представників фонду "Свобода і демократія", до команди увійдуть антропологи, археологи, судмедексперти та генетик. Ядром місії стануть експерти з Поморського медичного університету в Щецині на чолі з професором Анджеєм Оссовським.

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Поїхати зголосилися також представники Інституту національної пам'яті Польщі. Наразі визначають, у якій ролі вони братимуть участь у цій роботі.

Поїздка запланована на другу половину квітня. На місці буде облаштована наукова база з наметами. Команда зупиниться в одному з найближчих готелів.

Після механічного зняття першого шару ґрунту на місці, де були виявлені людські останки, в хід підуть лопати та лопатки. Окремі розкопані скелети будуть досліджені на місці антропологами.

Метою є встановлення віку, статі, а також причини смерті – серед іншого, чи була вона "насильницькою". Також будуть взяті зразки ДНК для порівняльних досліджень.

Експерти з Поморського медичного університету вже багато місяців збирають генетичний матеріал у нащадків мешканців села, з якого походили знайдені в Пужниках люди.

Згідно з планом, ексгумаційні роботи триватимуть близько місяця.

Нагадаємо, наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, у якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт.

У січні стало відомо, що Україна дозволила на Тернопільщині ексгумацію останків поляків, яка почнеться в квітні.

У 2023 році тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав Пужники на території Тернопільської області, де польські та українські фахівці знайшли поховання, куди в 1945 році були складені тіла вбитих селян.