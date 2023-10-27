Польща попросила дозвіл ексгумувати останки поляків, нещодавно виявлені в Україні

Польща направила українській владі прохання про ексгумацію останків поляків, які загинули у 1945 році, після виявлення поховання на території нині неіснуючого села Пужники на Тернопільщині.

Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Дворчик зазначив, що тіла виявили польські та українські фахівці після чотирьох місяців пошуків останків поляків, які були "жертвами українських націоналістів". Він сказав, що тіла людей кинули у братську могилу в 1945 році.

"Згідно з чинними нормами, відповідним органам влади України було надіслано запит про надання згоди на ексгумацію, дослідження та гідне поховання", – зазначив Дворчик.

За його словами, зусилля з отримання відповідних дозволів підтримали президент Анджей Дуда, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та віцепрем'єр-міністр Пьотр Глінський.

Дворчик додав, що це перший випадок за понад дев'ять років пошуків останків поляків – "жертв українських націоналістів в Україні".

У липні місце пошуків на Тернопільщині відвідав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Тоді дипавто, яке його супроводжувало, спричинило серйозну ДТП.

Президент Польщі Анджей Дуда у серпні заявляв, що для Варшави дуже важливо отримати дозвіл на ексгумацію усіх жертв Волинської трагедії.

Опитування свідчать, що понад 60% поляків хочуть, щоб Україна дозволила необмежену ексгумацію жертв Волинської трагедії.