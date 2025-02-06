В Польше завершают формирование команды для проведения эксгумаций на Тернопольщине

Польский фонд "Свобода и демократия" завершает формирование состава миссии, которая должна начать эксгумацию останков поляков в Тернопольской области в конце апреля.

Об этом стало известно RMF FM, сообщает "Европейская правда".

В целом эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году и похороненных в бывшем селе Пужники, проведут около 20 человек – десяток поляков и несколько экспертов из Украины.

Кроме представителей фонда "Свобода и демократия", в команду войдут антропологи, археологи, судмедэксперты и генетик. Ядром миссии станут эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.

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Поехать согласились также представители Института национальной памяти Польши. Сейчас определяют, в какой роли они будут участвовать в этой работе.

Поездка запланирована на вторую половину апреля. На месте будет обустроена научная база с палатками. Команда остановится в одном из ближайших отелей.

После механического снятия первого слоя грунта на месте, где были обнаружены человеческие останки, в ход пойдут лопаты и лопатки. Отдельные раскопанные скелеты будут исследованы на месте антропологами.

Целью является установление возраста, пола, а также причины смерти – среди прочего, была ли она "насильственной". Также будут взяты образцы ДНК для сравнительных исследований.

Эксперты из Поморского медицинского университета уже много месяцев собирают генетический материал у потомков жителей села, из которого происходили найденные в Пужниках люди.

Согласно плану, эксгумационные работы продлятся около месяца.

Напомним, в конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.

В январе стало известно, что Украина разрешила на Тернопольщине эксгумацию останков поляков, которая начнется в апреле.

В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Пужники на территории Тернопольской области, где польские и украинские специалисты нашли захоронение, куда в 1945 году были сложены тела убитых крестьян.