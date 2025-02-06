Біля станції метро в Брюсселі сталася ще одна стрілянина, є постраждалий

Ще одна стрілянина сталася біля станції метро Клемансо в брюссельському муніципалітеті Андерлехт в ніч з середи проти четверга, одна людина отримала поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Brussels Times.

Стрілянина сталася близько 03:30, злочинець використовував пістолет, повідомили прокурор Брюсселя Жюльєн Муаніль і мер Андерлехта Фабріс Кумпс.

"Постраждала одна людина, яка отримала вогнепальне поранення в ногу і була доставлена в лікарню", – підтвердили в прокуратурі Брюсселя. Його життя було в небезпеці, але ситуація стабілізувалася.

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На місце події негайно виїхали співробітники лабораторії федеральної поліції та експерт-баліст для проведення розслідування. Було знайдено кілька гільз.

"Підозрювані змогли втекти, але їх активно розшукують. Розслідування триває для з'ясування точних обставин того, що сталося. Слідство має встановити, чи є зв'язок із вчорашньою стріляниною", – підтвердив прокурор.

Це вже другий інцидент за два дні в Андерлехті. На відміну від середи, інцидент не вплинув на рух метрополітену, хоча один вхід на станцію метро був закритий, повідомив брюссельський оператор громадського транспорту STIB.

"За 24 години у нас було три стрілянини: дві в Андерлехті і одна в Сен-Жозе-тен-Нуде. Ми не знаємо, з ким маємо справу, у нас є двоє підозрюваних, які, як вважають, зараз перебувають у бігах", – сказав Муаніль. Він додав, що стрілянина пов'язана з територіальною суперечкою між кількома наркоугрупованнями.

Перед цією останньою стріляниною Муаніль сказав, що він вже викликав начальників шести поліцейських зон Брюсселя і судову поліцію, щоб "попросити провести аналіз, щоб з'ясувати, хто ці банди". Хоча у них "є деякі ідентифікаційні дані, вони все ще дуже розпливчасті в певних моментах".

Нагадаємо, 4 лютого у Швеції, внаслідок стрілянини в Рісбергській школі в Еребру загинули 11 людей і багато хто отримав поранення.

Поліція Швеції каже про відсутність доказів, що масовий розстріл був ідеологічно мотивованим.