Возле станции метро в Брюсселе произошла еще одна стрельба, есть пострадавший

Еще одна стрельба произошла возле станции метро Клемансо в брюссельском муниципалитете Андерлехт в ночь со среды на четверг, один человек получил ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Brussels Times.

Стрельба произошла около 03:30, преступник использовал пистолет, сообщили прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль и мэр Андерлехта Фабрис Кумпс.

"Пострадал один человек, который получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу", – подтвердили в прокуратуре Брюсселя. Его жизнь была в опасности, но ситуация стабилизировалась.

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На место происшествия немедленно выехали сотрудники лаборатории федеральной полиции и эксперт-баллист для проведения расследования. Было найдено несколько гильз.

"Подозреваемые смогли скрыться, но их активно разыскивают. Расследование продолжается для выяснения точных обстоятельств случившегося. Следствие должно установить, есть ли связь со вчерашней стрельбой", – подтвердил прокурор.

Это уже второй инцидент за два дня в Андерлехте. В отличие от среды, инцидент не повлиял на движение метрополитена, хотя один вход на станцию метро был закрыт, сообщил брюссельский оператор общественного транспорта STIB.

"За 24 часа у нас было три стрельбы: две в Андерлехте и одна в Сен-Жозе-тен-Нуде. Мы не знаем, с кем имеем дело, у нас есть двое подозреваемых, которые, как полагают, сейчас находятся в бегах", – сказал Муаниль. Он добавил, что стрельба связана с территориальным спором между несколькими наркогруппировками.

Перед этой последней стрельбой Муаниль сказал, что он уже вызвал начальников шести полицейских зон Брюсселя и судебную полицию, чтобы "попросить провести анализ, чтобы выяснить, кто эти банды". Хотя у них "есть некоторые идентификационные данные, они все еще очень расплывчаты в определенных моментах".

Напомним, 4 февраля в Швеции, в результате стрельбы в Рисбергской школе в Эребру погибли 11 человек и многие получили ранения.

Полиция Швеции говорит об отсутствии доказательств, что массовый расстрел был идеологически мотивированным.