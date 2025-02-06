Британія висилає російського дипломата у відповідь на дії Кремля

Британія відкликає акредитацію російського дипломата у відповідь на аналогічний крок, зроблений Москвою минулого року.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Британії у четвер, 6 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У листопаді 2024 року Росія заявила, що висилає британського дипломата "за шпигунство". Лондон заперечив це звинувачення.

6 лютого 2025 року МЗС Британії заявило, що викликало російського посла, щоб повідомити про своє рішення, заявивши, що воно є відповіддю на "неспровоковане і безпідставне рішення Росії позбавити акредитації британського дипломата в Москві в листопаді".

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"Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація і отримають відповідну реакцію", – заявили у британському зовнішньополітичному відомстві.

У заяві зазначили, що Британія "не буде терпіти залякування наших співробітників у такий спосіб".

У жовтні 2024 року Міністерство закордонних справ Польщі вирішило закрити російське консульство в Познані.

Необхідність закриття російського генконсульства пояснили тим, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Глава дипломатії Радослав Сікорський не виключив, що якщо Росія продовжить вести проти країни гібридну війну, то може статися і висилка російського посла з Польщі.