Британия высылает российского дипломата в ответ на действия Кремля

Великобритания отзывает аккредитацию российского дипломата в ответ на аналогичный шаг, сделанный Москвой в прошлом году.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании в четверг, 6 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В ноябре 2024 года Россия заявила, что высылает британского дипломата "за шпионаж". Лондон отрицал это обвинение.

6 февраля 2025 года МИД Британии заявил, что вызвал российского посла, чтобы сообщить о своем решении, заявив, что оно является ответом на "неспровоцированное и безосновательное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре".

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"Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и получат соответствующую реакцию", – заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении отметили, что Британия "не будет терпеть запугивание наших сотрудников таким образом".

В октябре 2024 года Министерство иностранных дел Польши решило закрыть российское консульство в Познани.

Необходимость закрытия российского генконсульства объяснили тем, что Россия ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.

Глава дипломатии Радослав Сикорский не исключил, что если Россия продолжит вести против страны гибридную войну, то может произойти и высылка российского посла из Польши.