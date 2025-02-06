Парламент Грузии, где нет оппозиции, за два дня принял пакет репрессивных законов

Грузинский парламент, в котором заседают только депутаты партии власти "Грузинская мечта", принял в окончательном, третьем чтении законодательный пакет с ограничениями на протесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Новое законодательство, которое должно якобы урегулировать понятие стихийных собраний и накладывает многочисленные ограничения на их проведение, парламент Грузии без оппозиции рассмотрел и одобрил за два дня.

Среди прочего, законы запрещают проводить собрания и манифестации в закрытом помещении без "предварительного письменного согласия владельца" и запрещают блокировать входы в здания, автомагистрали, мосты, тоннели, эстакады, транспортные узлы и железнодорожные пути.

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Также в Грузии существенно увеличат наказание за нарушения во время протеста: срок административного ареста увеличат до 60 суток, также будут увеличены штрафы за мелкое хулиганство и вандализм и наказание за "оскорбление лиц, занимающих политическую или государственную должность".

Перед этим "Грузинская мечта" приняла ряд репрессивных законов в декабре 2024 года. В частности, тогда участникам протестов запретили закрывать лицо, использовать лазеры и пиротехнику; усилили штрафы за перекрытие дорог и граффити, добавили основания для ареста во время акций протеста.

Напомним, в Грузии с осени 2024 года продолжается политический кризис из-за нарушений во время парламентских выборов и заявления властей страны о приостановлении движения в Европейский Союз.

В воскресенье, 2 февраля, на протестах в Тбилиси задержали более 30 человек, в том числе некоторых лидеров оппозиции. Одного из них, Нику Мелию, впоследствии отпустили. В СМИ попали кадры жестокого избиения людей после задержания.