Литовская компания пожертвовала 50 средств РЭБ на новый сбор для Украины

Литовская компания NT Service решила сделать весомый вклад в кампанию в поддержку украинских солдат Radarom! подарила 50 антидрон "SkyWiper-MOTO", предназначенных для защиты автомобилей и солдат от атак беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Стоимость этого подарка – почти 200 тысяч евро. Антидроны будут доставлены на украинский фронт уже в ближайшее время.

"Антидроны – это невероятно эффективный инструмент на украинском фронте, который помогает защитить солдат и спасти жизни. Каждый из них может определять жизненно важные решения и обеспечивать преимущество на поле боя", – говорит соучредитель Blue/Yellow Йонас Оман.

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Руководитель компании NT Service Эгидиюс Шиланскас подчеркивает важность таких антидрон на передовой. "Мы поддерживаем украинскую борьбу уже несколько лет и видим, какой вред наносят беспилотники, атакующие солдат и технику на передовой. Именно поэтому мы решили передать антидроны SkyWiper-MOTO, которые эффективно защищают солдат и их технику", – говорит. Шиланскас. По его словам, после завершения производства и юридических формальностей антидроны попадут к украинским бойцам в течение следующего месяца.

Технология SkyWiper базируется на опыте, полученном в реальных военных конфликтах, и постоянно совершенствуется. Она помогает эффективно очищать воздушное пространство от вражеских беспилотников. Эта серия используется в более чем 15 странах мира, в том числе и литовскими военными.

3 февраля писали, что в Литве организации, поддерживающие Украину, и Литовское национальное радио и телевидение объявили о начале новой кампании Radarom! – собранные средства будут тратить на закупку беспилотников и средств борьбы с дронами для украинских Сил обороны.

Также украинские военные получили от Латвии сотню FPV-дронов в рамках общественной благотворительной инициативы "Беспилотники для ВСУ".