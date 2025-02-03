Латвія передала українським Силам оборони сотню FPV-дронів

Українські військові отримали від Латвії сотню FPV-дронів у рамках громадської благодійної ініціативи "Безпілотники для ЗСУ".

Про це повідомило посольство України у Латвії у Facebook, пише "Європейська правда".

У понеділок, 3 лютого, у посольстві України в Латвії, відбувся захід за участі парламентського секретаря Міністерства закордонних справ Латвії Даце Мелбарде, посла України Анатолія Куцевола та голови благодійного фонду Ziedot.lv Рути Діманте, у рамках якого було анонсовано відправку до України 100 FPV-дронів латвійського виробництва.

За координації посольства України в Латвії ці безпілотники будуть передані безпосередньо двом українським військовим частинам – 21-й бригаді Збройних Сил України та бригаді Національної гвардії України "Лють".

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Фото: Facebook

Кошти, на які придбали дрони, були зібрані, зокрема під час благодійної ініціативи очільниці МЗС Латвії Байби Браже, яка у травні 2024 року, пробігла Ризький напівмарафон, закликавши суспільство пожертвувати на безпілотники, які вкрай потребують українські військові.

Проєкт проходить у співпраці з посольством України в Латвії та латвійським благодійним фондом Ziedot.lv та наразі зібрав близько 130 тисяч євро.

Фото: Facebook

"Придбання одного такого безпілотника може знищити ворожу військову техніку на мільйони доларів. Таким чином, ми допоможемо українським захисникам завдавати уражень живій силі та техніці російських окупантів, підтримуючи при цьому економіку Латвії та місцевих виробників безпілотників", – заявив Куцевол.

6 січня інформували, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО, зокрема Латвією, передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.

3 лютого писали, що у Литві організації, що підтримують Україну, і Литовське національне радіо і телебачення оголосили про початок нової кампанії Radarom! – зібрані кошти витрачатимуть на закупівлю безпілотників і засобів боротьби з дронами для українських Сил оборони.