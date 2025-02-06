Одна з партій влади Гренландії підтримує швидкий референдум про незалежність

Соціал-демократична партія Гренландії "Сіумут" ("Вперед"), яка входить до владної коаліції, підтримала якнайшвидше проведення референдуму про незалежність острова.

Про це лідер "Сіумут" Ерік Єнсен сказав в інтервʼю DR, повідомляє "Європейська правда".

Раніше гренландські соціал-демократи обережніше висловлювались стосовно референдуму про незалежність Гренландії, посилаючись на те, що на острові працює комісія, яка досліджує законний шлях до державності.

Тепер же, за словами Єнсена, "Сіумут" підтримує активацію статті 21 Закону про самоврядування Гренландії, яка передбачає проведення референдуму про незалежність, і переговори з урядом у Копенгагені.

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"Ми можемо робити щось паралельно, ми можемо активувати статтю 21 і почати переговори з урядом Данії. Це те, на чому ми будемо будувати свою кампанію", – каже Єнсен.

Він додав, що розраховує на проведення референдуму протягом "наступного виборчого періоду".

"Але, звичайно, це має відбуватися у тісній співпраці з населенням Гренландії. І це дуже важливо. Щоб у всіх не було сумнівів щодо того, за що голосувати", – додав лідер "Сіумут".

На Гренландії 11 березня відбудуться парламентські вибори. "Сіумут" входять до коаліції з партією "Інуїт Атакатігііт" (у перекладі з гренландської – "Спільнота людей"), яка виступає за проголошення незалежності острова від Данії і лідер якої Муте Егеде є чинним премʼєр-міністром.

Розмови про незалежність Гренландії активізувались після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає застосування військової сили для захоплення контролю над островом, називаючи це життєво важливим для національної безпеки США.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що плани Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".

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