Одна из партий власти Гренландии поддерживает скорый референдум о независимости

Социал-демократическая партия Гренландии "Сиумут" ("Вперед"), которая входит во властную коалицию, поддержала скорейшее проведение референдума о независимости острова.

Об этом лидер "Сиумут" Эрик Йенсен сказал в интервью DR, сообщает "Европейская правда".

Ранее гренландские социал-демократы более осторожно высказывались относительно референдума о независимости Гренландии, ссылаясь на то, что на острове работает комиссия, которая исследует законный путь к государственности.

Теперь же, по словам Йенсена, "Сиумут" поддерживает активацию статьи 21 Закона о самоуправлении Гренландии, которая предусматривает проведение референдума о независимости, и переговоры с правительством в Копенгагене.

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"Мы можем делать что-то параллельно, мы можем активировать статью 21 и начать переговоры с правительством Дании. Это то, на чем мы будем строить свою кампанию", – говорит Йенсен.

Он добавил, что рассчитывает на проведение референдума в течение "следующего избирательного периода".

"Но, конечно, это должно происходить в тесном сотрудничестве с населением Гренландии. И это очень важно. Чтобы у всех не было сомнений относительно того, за что голосовать", – добавил лидер „Сиумут".

На Гренландии 11 марта состоятся парламентские выборы. "Сиумут" входят в коалицию с партией „Инуит Атакатигиит" (в переводе с гренландского – „Сообщество людей"), которая выступает за провозглашение независимости острова от Дании и лидер которой Муте Эгеде является действующим премьер-министром.

Разговоры о независимости Гренландии активизировались после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применения военной силы для захвата контроля над островом, называя это жизненно важным для национальной безопасности США.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что планы Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".

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