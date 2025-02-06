Гренландія заборонила іноземним донорам жертвувати гроші на політичні партії

Парламент Гренландії ухвалив законопроєкт, який забороняє політичним партіям отримувати внески "від іноземних або анонімних донорів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Законопроєкт спрямований на захист "політичної цілісності Гренландії" та "повинен розглядатися в світлі геополітичних інтересів Гренландії і поточної ситуації, коли представники союзної великої держави висловили зацікавленість у захопленні і контролі над Гренландією", йдеться в документі.

Старший юрист парламенту Гренландії Кент Фрідберг повідомив агентству, що він не знає, чи робили іноземні донори внески в політичні партії Гренландії, і що ідея законопроєкту була "в основному превентивним заходом".

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Новий захід також забороняє будь-якій партії отримувати внутрішні приватні внески, що перевищують 200 тисяч данських крон (близько 27 700 доларів США) загалом, або 20 тисяч крон (близько 2 770 доларів США) від одного жертводавця.

Перед вступом на посаду президента США на другий термін 20 січня Дональд Трамп заявив, що не виключає застосування військової сили для захоплення контролю над Гренландією, називаючи це життєво важливим для національної безпеки США.

Його старший син, Дональд Трамп-молодший, відвідав Гренландію минулого місяця і заявив громадянам, що "ми будемо ставитися до вас добре".

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що плани Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".

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