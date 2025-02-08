Трамп "уволил" Байдена от доступа к секретной информации США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "освобождает" бывшего главу Белого Дома Джо Байдена от доступа к материалам разведки, которые предоставляются бывшим президентам США, касающиеся их каденции.

Об этом он написал в TruthSocial, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что "нет никакой необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации".

Скриншот: TruthSocial

"Поэтому мы немедленно аннулируем допуск к государственной тайне Джо Байдена и прекращаем его ежедневные брифинги по вопросам разведки", – заявил американский президент.

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Республиканец отметил, что Байден создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил Разведывательному сообществу прекратить доступ 45-го президента Соединенных Штатов – Дональда Трампа – к деталям национальной безопасности, что "является вежливостью, которая предоставляется бывшим президентам".

"Доклад Hur Report показал, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "расцвете сил" ему нельзя было доверять секретную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность – Джо, ты уволен", – заявил Трамп.

В феврале 2021 года Байден заявил, что его Трампу не следует предоставлять доступ к брифингам разведки из-за его "нестабильного поведения".

В июне 2023-го большое жюри выдвинуло уголовные обвинения против Трампа по делу о секретных документах, а Минюст в тот же день опубликовал 49-страничный обвинительный акт.

В июле 2024 года окружная судья США Айлин Кэннон закрыла дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов. А в конце января в США окончательно закрыли это дело.

6 февраля CNN со ссылкой на ознакомленных собеседников написал, что Трамп находится в процессе возвращения материалов, изъятых у него во время обыска ФБР в его поместье Мар-а-Лаго.