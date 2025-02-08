Трамп заявив, що планує продовжити співрацю з Кім Чен Ином

Американський президент Дональд Трамп заявив, що планує продовжити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого другого терміну.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що вважає "дуже великим благом для всіх те, що ми з ним ладнаємо".

"Я можу сказати вам, що Японії подобається ця ідея, тому що їхні відносини з ним не дуже хороші", – сказав Трамп, маючи на увазі ідею налагодження відносин з Північною Кореєю.

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Трамп акцентував, що якщо він зможе мати відносини не тільки з Кім Чен Ином, а й з іншими людьми в усьому світі, де, "здається, є труднощі".

"Я думаю, що це величезна перевага для світу, а не тільки для Сполучених Штатів", – додав американський президент.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.

Після листопадових виборів у 2024 році ЗМІ писали, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові.

24 січня 2025 року Трамп заявив, що він планує відновити співпрацю з Кім Чен Ином.