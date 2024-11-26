ЗМІ: У Трампа міркують про прямі переговори з Кім Чен Ином

Оточення обраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість прямих переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові.

Про це агентство Reuters дізналось від двох поінформованих людей, пише "Європейська правда".

У команді Трампа розглядають прямий контакт з Кім Чен Ином як найбільш імовірний спосіб налагодити контакт між Вашингтоном і Пхеньяном, ідеться в публікації.

Наразі оточення обраного президента США не розробляє далекосяжних планів стосовно взаємодії з лідером КНДР після відновлення контакту, пише Reuters. Крім того, наразі Трамп не ухвалив остаточного рішення, додає агентство.

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Reuters також звертає увагу, що невідома готовність північнокорейської сторони відновлювати контакт із Трампом: тамтешні ЗМІ навіть не повідомляли про його перемогу на виборах у США.

Крім того, питання відносин із КНДР може відійти – принаймні на перший час – на другий план для адміністрації Трампа на тлі конфліктів в Україні та на Близькому Сході, зазначається в матеріалі.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.