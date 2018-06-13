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Трамп: ядерної загрози з боку КНДР більше не існує

Середа, 13 червня 2018, 13:32

Президент США Дональд Трамп переконаний, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Щойно приземлився - довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе набагато безпечніше, ніж в той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великий потенціал для майбутнього!" - заявив Трамп.

Глава Білого дому зазначив, що до його приходу до влади люди припускали, що США буде воювати з Північною Кореєю, але тепер нібито все змінилося.

"Президент Обама казав, що Північна Корея є нашою найбільшою і небезпечною проблемою. Тепер ні - сьогодні спіть спокійно", - додав Трамп. 

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

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Трамп КНДР
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