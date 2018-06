Трамп: ядерної загрози з боку КНДР більше не існує

Президент США Дональд Трамп переконаний, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Щойно приземлився - довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе набагато безпечніше, ніж в той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великий потенціал для майбутнього!" - заявив Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!