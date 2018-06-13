Трамп: ядерної загрози з боку КНДР більше не існує

Президент США Дональд Трамп переконаний, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Щойно приземлився - довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе набагато безпечніше, ніж в той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великий потенціал для майбутнього!" - заявив Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Глава Білого дому зазначив, що до його приходу до влади люди припускали, що США буде воювати з Північною Кореєю, але тепер нібито все змінилося.

"Президент Обама казав, що Північна Корея є нашою найбільшою і небезпечною проблемою. Тепер ні - сьогодні спіть спокійно", - додав Трамп.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

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