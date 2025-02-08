Трамп заявил, что планирует продолжить сотрудничество с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует продолжить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего второго срока.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигеру Исибой, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что считает "очень большим благом для всех то, что мы с ним ладим".

"Я могу сказать вам, что Японии нравится эта идея, потому что их отношения с ним не очень хорошие", – сказал Трамп, имея в виду идею налаживания отношений с Северной Кореей.

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Трамп акцентировал, что если он сможет иметь отношения не только с Ким Чен Ыном, но и с другими людьми во всем мире, где, "кажется, есть трудности".

"Я думаю, что это огромное преимущество для мира, а не только для Соединенных Штатов", – добавил американский президент.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.

После ноябрьских выборов в 2024 году СМИ писали, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

24 января 2025 года Трамп заявил, что он планирует возобновить сотрудничество с Ким Чен Ыном.