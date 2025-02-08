Премьер Грузии считает, что смягчение закона об "иноагентах" больше не актуально

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что создание в Грузии совместной с Советом Европы комиссии для возможного смягчения закона об "иноагентах" утратило актуальность.

Его заявление приводит Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе комментировал заявление генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, который выразил обеспокоенность в связи с решением правительства Грузии отказаться от корректировки скандального закона об "иностранном влиянии".

В заявлении Берсе отмечалось, что грузинский премьер заявил, что "из-за изменившихся обстоятельств" его правительство больше не желает участвовать в совместной рабочей группе или вносить поправки в закон.

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Комментируя это, Кобахидзе пожаловался на попытки "устроить революцию" и на продолжение введения санкций против грузинских чиновников.

"Все это не оставляет пространства для того, чтобы говорить о создании формата вокруг "Закона о прозрачности", – сказал глава грузинского правительства.

По его словам, с позицией власти по данному вопросу и был ознакомлен Ален Берсе.

"Господин Берсе приезжал в Грузию ... Мы говорили о том, что будет создан рабочий формат для переработки "Закона о прозрачности", однако, на фоне развития событий указанный формат, конечно же, потерял свое первоначальное значение", – добавил Кобахидзе.

В прошлом году парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" – российский аналог закона об "иноагентах" – на фоне многотысячных протестов, критики оппозиции и международных партнеров.

Лидеры ЕС констатировали, что принятие закона об "иноагентах" фактически останавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Теперь же грузинские власти заявили, что намерены заменить скандальный закон об "иноагентах", принятый в прошлом году, "прямой копией" нынешней редакции американского закона FARA.