Грузія порушила обіцянку генсеку Ради Європи виправити скандальний закон про "іноагентів"

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив стурбованість у зв'язку з рішенням уряду Грузії відмовитись від корегування скандального закону про "іноземний вплив".

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради Європи.

Там зазначили, що генсек РЄ Ален Берсе 3 лютого поговорив телефоном з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе стосовно роботи спільної робочої групи, спрямованої на внесення змін до закону про "іноагентів".

Рішення про створення групи сторони ухвалили за взаємною згодою під час візиту генсека Ради Європи до Грузії в грудні 2024 року.

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Під час дзвінка грузинський премʼєр заявив, що "через обставини, що змінилися", його уряд більше не бажає брати участь у спільній робочій групі або вносити поправки до закону про "іноагентів".

"Генеральний секретар з великим жалем відзначив рішення грузинської влади. Він також підтвердив свою стурбованість станом верховенства права і прав людини в Грузії, а також поляризацією її політичного ландшафту", – зазначили в пресслужбі Ради Європи.

Минулого року парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу" – російський аналог закону про "іноагентів" – на тлі багатотисячних протестів, критики опозиції та міжнародних партнерів.

Лідери ЄС констатували, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично зупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Тепер же грузинська влада заявила, що має намір замінити скандальний закон про "іноагентів", ухвалений торік, "прямою копією" нинішньої редакції американського закону FARA.