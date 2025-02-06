Влада Грузії пообіцяла замінити закон про "іноагентів" на "пряму копію" закону США

У партії влади Грузії заявили, що мають намір замінити скандальний закон про "іноагентів", ухвалений торік, "прямою копією" нинішньої редакції американського закону FARA.

Як пише "Європейська правда", про це сказав парламентський лідер партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе, його слова наводить SOVA.

Минулого року парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу" – російський аналог закону про "іноагентів" – на тлі багатотисячних протестів, критики опозиції та міжнародних партнерів. Тепер, каже Мдінарадзе, "Грузинська мрія" має намір ініціювати законопроєкт, "який буде прямою копією нинішньої редакції американського закону FARA".

Він також зазначив, що паралельно буде створено фонд для фінансування ініціатив тих НУО, які будуть "провідником впливу грузинського народу", тому також буде внесено поправки до закону "Про гранти".

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"Минулого року парламент ухвалив спрощену версію FARA, яку досі не реалізовано повною мірою: ви знаєте, що, незважаючи на набрання чинності, кілька десятків найбагатших і найбільших НУО, які отримують зовнішнє фінансування, не пройшли реєстрацію в реєстрі. Замість цього ми отримаємо пряму копію нового американського закону, його чинну редакцію, і забезпечимо його повне виконання", – сказав Мдінарадзе.

Грантове фінансування уряду Грузії, за його словами, отримають ті організації громадянського суспільства, які хочуть забезпечити вплив не іноземного, а грузинського народу в країні.

Мдінарадзе акцентував, що спеціально не говорить про те, що конкретно буде ініційовано в законопроєкті "Грузинської мрії".

"Я роблю це спеціально, тому, якщо комусь цікаво, що буде ініційовано, нехай прочитають американський закон, який сьогодні діє в Америці, і ми ініціюємо його пряму копію", – заявив Мдінарадзе.

В грудні грузинська влада пообіцяла генсеку Ради Європи змінити скандальний закон про "іноагентів".

Лідери ЄС констатували, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично зупиняє процес євроінтеграції Грузії.