New York Post утверждает, что Трамп признал свой телефонный разговор с Путиным

Американское издание New York Post утверждает, что президент США Дональд Трамп признал свой телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом The New York Post рассказывает на основе комментариев, которые, как утверждает, журналисты получили в эксклюзивном интервью на борту президентского самолета в пятницу.

Трамп якобы сказал, что говорил с Путиным по телефону в попытке искать пути к прекращению российско-украинской войны.

На вопрос журналистов о том, сколько раз он говорил с Путиным, Трамп ответил, что "лучше не говорил бы этого".

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Трамп говорит о впечатлении, что Путину "не безразлично" до того, сколько людей погибает на поле боя, и он "хочет, чтобы люди прекратили умирать".

Президент США повторил свои давние заявления о том, что полномасштабная война "никогда бы не началась" если бы именно он тогда был президентом, и что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".

Он добавил, что имеет "конкретный план" для прекращения войны.

"Надеюсь, это будет быстро. Ежедневно умирают люди. Эта война в Украине такая ужасная. Я хочу прекратить эту проклятую вещь", – сказал Трамп.

Отметим, что в сообщении не приводится цитирование Трампа, которое бы однозначно подтверждало, что разговор двух лидеров уже состоялся.

Ранее на этой неделе у Путина впервые подтвердили контакты с администрацией Трампа по Украине.

Также на днях Трамп допустил, что встретится с президентом УкраиныВладимиром Зеленским "на следующей неделе".

Владимир Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.