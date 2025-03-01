Зеленський відповів сенатору Грему на пропозицію піти у відставку

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова сенатора республіканця Ліндсі Грема після перепалки у Білому домі, що він або має піти у відставку, або змінити свою позицію.

Про це президент України говорив в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

Грем, який у минулому відзначався прихильністю підтримки України, сказав, що після подій у Овальному кабінеті Зеленський або мусить піти у відставку, "або прислати того, з ким можна вести бізнес, або він мусить змінитися".

Ведучий поцікавився у президента України, чи є його відставка на порядку денному.

"Я не знаю, чи ви будете задоволені моїми словами, але це рішення може ухвалити тільки український народ", – відповів Зеленський.

На уточнююче запитання, чи не піде Зеленський у відставку заради мирної угоди, президент нагадав свою попередню заяву, що готовий піти на це, якщо США підтримають членство України в НАТО.

"Я думаю, що тоді цього було б достатньо для України. Тоді, я думаю, я зробив би усе, що мав зробити", – зазначив глава держави.

Зеленський також визнав, що без допомоги Сполучених Штатів Україні буде складно стримувати Росію, але він заявив, що українці "не можуть втратити наші цінності та нашу свободу".

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Зеленського в Овальному кабінеті.

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