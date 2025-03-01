Зеленський: без підтримки США буде складно, але ми не можемо втратити свободу

Президент Володимир Зеленський визнав, що без допомоги Сполучених Штатів Україні буде складно стримувати Росію, але він заявив, що українці "не можуть втратити наші цінності та нашу свободу".

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Fox News після сварки у Білому домі, пише "Європейська правда".

У президента запитали, чи може Україна виграти цю війну або ж стримувати Росію без підтримки США.

"Для нас це буде складно. Саме тому я тут. Саме тому я говорив про майбутні переговори. Без вашої підтримки буде складно. Та ми не можемо втратити наші цінності, наших людей, ми не можемо втратити нашу свободу", – сказав Зеленський.

"Росіяни прийшли на наші території, росіяни прийшли до наших домівок… Вони вбили так багато людей. Просто забути це і сказати, що Путін чудовий хлопець? Ні, це без нас", – додав він.

Президент зазначив, що українці добре пам’ятають початок повномасштабного вторгнення та не хочуть нової хвилі окупації. Саме тому він зараз піднімає питання гарантій безпеки.

"Ми не тиснемо, ми просто запитуємо. Ми ділимось дуже чіткими меседжами з нашими партнерами, нашими друзями, з американцями. Якщо ви залишаєтесь з нами – дякуємо, але давайте створимо інфраструктуру гарантій безпеки", – сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Зеленського в Овальному кабінеті.

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