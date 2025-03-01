Зеленский ответил сенатору Грэму на предложение уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова сенатора республиканца Линдси Грэма после перепалки в Белом доме, что он или должен уйти в отставку, или изменить свою позицию.

Об этом президент Украины говорил в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Грэм, который в прошлом отмечался приверженностью поддержке Украины, сказал, что после событий в Овальном кабинете Зеленский или должен уйти в отставку, "или прислать того, с кем можно вести бизнес, или он должен измениться".

Ведущий поинтересовался у президента Украины, есть ли его отставка на повестке дня.

"Я не знаю, будете ли вы довольны моими словами, но это решение может принять только украинский народ", – ответил Зеленский.

На уточняющий вопрос, не уйдет ли Зеленский в отставку ради мирного соглашения, президент напомнил свое предыдущее заявление, что готов пойти на это, если США поддержат членство Украины в НАТО.

"Я думаю, что тогда этого было бы достаточно для Украины. Тогда, я думаю, я сделал бы все, что должен был сделать", – отметил глава государства.

Зеленский также признал, что без помощи Соединенных Штатов Украине будет сложно сдерживать Россию, но он заявил, что украинцы "не могут потерять наши ценности и нашу свободу".

По данным СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Зеленского в Овальном кабинете.

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