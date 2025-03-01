Прем’єр Грузії побажав Трампу мужності в "нелегкій боротьбі" за мир

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе розкритикував тих, хто нібито накинувся на Дональда Трампа із засудженням його "миротворчих зусиль" щодо України.

Про це він написав в соціальній мережі Facebook у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе заявив, що вчора знову було проведено "чітку межу між партією війни і партією миру". Так політик прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Трампа в Білому домі.

"Я маю на увазі не стільки суперечку Трампа і Зеленського, скільки подальшу реакцію на цю суперечку. Президент Трамп і його миротворчі зусилля один за одним піддаються засудженню з боку людей, відповідальних за розв'язання кривавої війни і холоднокровне вбивство України і тисяч українців", – написав грузинський лідер.

Він заявив, що "партія глобальної війн" миттєво мобілізувала проти президента Трампа своїх спікерів.

"Учора знову було перетнуто межу між силами, які хочуть миру і стурбовані долею українців, і тими, які хочуть вбити всіх українців до останнього. Також стало зрозуміло, що партія глобальної війни і Deep State не відмовляться від війни так просто", – додав Кобахідзе.

Він побажав Дональду Трампу "витримки і мужності в цій нелегкій боротьбі".

Нагадаємо, один із лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хруппала заявив, що мир в Україні повинен бути досягнутий навіть без участі президента Володимира Зеленського.

За "хоробрий виступ за мир" Трампу подякував угорський прем’єр Віктор Орбан.

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