Премьер Грузии пожелал Трампу мужества в "нелегкой борьбе" за мир

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе раскритиковал тех, кто якобы набросился на Дональда Трампа с осуждением его "миротворческих усилий" в отношении Украины.

Об этом он написал в социальной сети Facebook в субботу, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе заявил, что вчера снова была проведена "четкая граница между партией войны и партией мира". Так политик прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Трампа в Белом доме.

"Я имею в виду не столько спор Трампа и Зеленского, сколько дальнейшую реакцию на этот спор. Президент Трамп и его миротворческие усилия один за другим подвергаются осуждению со стороны людей, ответственных за развязывание кровавой войны и хладнокровное убийство Украины и тысяч украинцев", – написал грузинский лидер.

Он заявил, что "партия глобальной войн" мгновенно мобилизовала против президента Трампа своих спикеров.

"Вчера снова была пересечена граница между силами, которые хотят мира и обеспокоены судьбой украинцев, и теми, которые хотят убить всех украинцев до последнего. Также стало понятно, что партия глобальной войны и Deep State не откажутся от войны так просто", – добавил Кобахидзе.

Он пожелал Дональду Трампу "выдержки и мужества в этой нелегкой борьбе".

Напомним, один из лидеров ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хруппала заявил, что мир в Украине должен быть достигнут даже без участия президента Владимира Зеленского.

За "храброе выступление за мир"Трампа поблагодарил венгерский премьер Виктор Орбан.

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