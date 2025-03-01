Зеленський та Стармер зустрінуться в суботу по обіді
Прем’єр Британії Кір Стармер і Володимир Зеленський зустрінуться на Даунінг-стріт у суботу по обіді.
Про це повідомили численні британські ЗМІ, посилаючись на речника уряду Британії, пише "Європейська правда".
Заява від речника надійшла після того, як літак президента України в суботу приземлився у Великій Британії.
В неділю Володимир Зеленський візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи, який організовує Кір Стармер.
Стармер непередодні, після сварки у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.
Учора Стармер також провів розмову з Дональдом Трампом по-телефону.
Після цього в уряді Британії заявили, що Стармер "зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".
Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою