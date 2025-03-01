Зеленский и Стармер встретятся в субботу после обеда

Премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский встретятся на Даунинг-стрит в субботу после обеда.

Об этом сообщили многочисленные британские СМИ, ссылаясь на представителя правительства Великобритании, пишет "Европейская правда".

Заявление от спикера поступило после того, как самолет президента Украины в субботу приземлился в Великобритании.

В воскресенье Владимир Зеленский примет участие в большом саммите в Лондоне по безопасности Украины и Европы, который организует Кир Стармер.

Стармер накануне, после ссоры в Белом доме, провел телефонный разговор с украинским президентом и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.

Вчера Стармер также провел разговор с Дональдом Трампом по телефону.

После этого в правительстве Британии заявили, что Стармер "сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к прочному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".

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