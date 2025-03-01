ЗМІ: Зеленський прилетів до Британії 

Президент України Володимир Зеленський приземлився у Великій Британії в суботу після того, як залишив Сполучені Штати після гарячої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю.

Про приліт президента України повідомляють британські ЗМІ, зокрема, BBC, Sky News та The Guardian.

Sky News публікує фото в аеропорту літака української делегації, яким, як вважають, прибув український президент.

В неділю український президент візьме участь у великому саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи, який організовує глава уряду Британії Кір Стармер.

Стармер непередодні, після сварки у Білому домі, провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні.

Також повідомляли, що країни Балтії дуже незадоволені тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів взяти участь у саміті щодо України 2 березня.

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