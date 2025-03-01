Стармер поговорив з Трампом і Зеленським після перепалки в Білому домі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським після того, як зустріч двох лідерів у Вашингтоні переросла у сварку щодо підтримки України з боку США.

Про це повідомили в офісі британського прем’єра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У заяві Даунінг-стріт у п'ятницю ввечері підтверджується, що прем'єр-міністр говорив з президентами США та України, і що він зберіг "непохитну підтримку України".

Зеленський прибуде до Великої Британії в неділю, коли Стармер прийматиме саміт європейських лідерів для обговорення припинення війни між Україною та Росією.

"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері розмовляв і з президентом Трампом, і з президентом Зеленським. Він зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України. Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає на прийом міжнародних лідерів у неділю, включно з президентом Зеленським", – повідомив речник британського прем’єра.

Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників, зокрема Франції та Німеччини.

Україну підтримали європейські лідери, а також очільники ЄС.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан став чи не єдиним серед лідерів держав ЄС, що відверто підтримав Трампа після його суперечки з Зеленським.