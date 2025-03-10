Reuters: США оцінять готовність України до поступок на зустрічі в Саудівській Аравії

Американські посадовці планують використати вівторкову зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

Про це агентству Reuters стало відомо від двох американських посадовців, пише "Європейська правда".

Американська делегація також буде спостерігати за ознаками того, чи українці серйозно налаштовані на поліпшення зв'язків з адміністрацією Трампа після того, як зустріч між президентом США і президентом України Володимиром Зеленським переросла в суперечку 28 лютого, сказав один з посадовців.

"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси", – сказав один з американських посадовців про майбутні переговори.

"Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить", – сказав інший посадовець.

Сам Дональд Трамп висловив оптимізм щодо переговорів. "Я вірю, що ми досягнемо значного прогресу на цьому тижні", – сказав він журналістам, які летіли з ним на літаку Air Force One.

Останніми тижнями Трамп висловлював розчарування Україною, заявляючи, що у неї закінчуються людські ресурси, і що їй потрібно швидко сісти за стіл переговорів з Росією.

Останніми днями його адміністрація припинила поставки зброї та обмін розвідувальною інформацією з Києвом, звинувативши українців у недостатній відкритості до мирного процесу.

У неділю Трамп заявив, що Сполучені Штати "майже" завершили паузу з наданням розвідданих Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо прилетить до Джидди в неділю для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і посол Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.