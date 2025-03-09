Держдеп підтвердив візит Рубіо до Саудівської Аравії для переговорів з представниками України

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію 10-12 березня для переговорів з українськими колегами.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу, передає "Європейська правда".

В МЗС України раніше зазначили, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

"Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Джидду, Саудівська Аравія, 10-12 березня для переговорів з українськими колегами з метою просування мети президента США щодо припинення російсько-української війни", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом, щоб обговорити шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах із США, запланованих на вівторок 11 березня у Саудівській Аравії, Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.