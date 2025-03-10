Reuters: США оценят готовность Украины к уступкам на встрече в Саудовской Аравии

Американские чиновники планируют использовать вторничную встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.

Об этом агентству Reuters стало известно от двух американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Американская делегация также будет наблюдать за признаками того, серьезно ли украинцы настроены на улучшение связей с администрацией Трампа после того, как встреча между президентом США и президентом Украины Владимиром Зеленским переросла в спор 28 февраля, сказал один из чиновников.

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы", – сказал один из американских чиновников о предстоящих переговорах.

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит", – сказал другой чиновник.

Сам Дональд Трамп выразил оптимизм относительно переговоров. "Я верю, что мы достигнем значительного прогресса на этой неделе", – сказал он журналистам, которые летели с ним на самолете Air Force One.

В последние недели Трамп выражал разочарование Украиной, заявляя, что у нее заканчиваются человеческие ресурсы, и что ей нужно быстро сесть за стол переговоров с Россией.

В последние дни его администрация прекратила поставки оружия и обмен разведывательной информацией с Киевом, обвинив украинцев в недостаточной открытости к мирному процессу.

В воскресенье Трамп заявил, что Соединенные Штаты "почти" завершили паузу с предоставлением разведданных Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио прилетит в Джидду в воскресенье для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Волц и посол Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.