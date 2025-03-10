FT: Україна запропонує часткове припинення вогню на зустрічі зі США у Джидді

Україна спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії, намагаючись довести, що Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією.

Про це повідомило видання The Financial Times з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Посадовці, які розповіли про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, заявили, що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією – мова йде про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі. Київ сподівається, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.

Один з українських посадовців додав, що в короткостроковій перспективі Київ надаватиме пріоритет налагодженню зв'язків зі США. У той час два європейських посадовці заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як "послугу за послугу" за відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Речник Держдепу США повідомив, що державний секретар Марко Рубіо перебуватиме в саудівському місті Джидда з понеділка по середу на переговорах з метою "просування мети президента щодо припинення російсько-української війни".

Нагадаємо, у четвер Володимир Зеленський заявив лідерам ЄС у Брюсселі, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки.

Ширша угода мала б розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Вона мала би продовжитися обміном полоненими та поверненням українських дітей, викрадених російською владою.

У неділю телеканал NBC News повідомив, що, за словами посадовців США, угоди щодо корисних копалин буде недостатньо для Трампа, щоб відновити допомогу і обмін розвідданими.

У повідомленні каналу також йшлося, що президент США хоче, щоб Зеленський, зокрема, пішов на поступки, такі як відмова від територій на користь Росії, і рухався до проведення виборів в Україні або навіть пішов у відставку.

Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.