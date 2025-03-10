FT: Украина предложит частичное прекращение огня на встрече с США в Джидде

Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку на переговорах в Саудовской Аравии, пытаясь доказать, что Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению войны с Россией.

Об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Чиновники, которые рассказали о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, заявили, что Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией – речь идет об остановке дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море. Киев надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставки оружия.

Один из украинских чиновников добавил, что в краткосрочной перспективе Киев будет предоставлять приоритет налаживанию связей с США. В то время два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как "услугу за услугу" за восстановление военной и разведывательной помощи.

Представитель Госдепа США сообщил, что государственный секретарь Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду на переговорах с целью "продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны".

Напомним, в четверг Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС в Брюсселе, что хочет заключить общее рамочное соглашение с США, которое проложит путь к дальнейшим, более детальным соглашениям о минеральных ресурсах и гарантиях безопасности.

Более широкое соглашение должно начаться с прекращения воздушных атак, операций на море и ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Оно должно было бы продолжиться обменом пленными и возвращением украинских детей, похищенных российскими властями.

В воскресенье телеканал NBC News сообщил, что, по словам чиновников США, соглашения по полезным ископаемым будет недостаточно для Трампа, чтобы возобновить помощь и обмен разведданными.

В сообщении канала также говорилось, что президент США хочет, чтобы Зеленский, в частности, пошел на уступки, такие как отказ от территорий в пользу России, и двигался к проведению выборов в Украине или даже ушел в отставку.

Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.