Трамп "запросив" Гренландію "стати частиною найвеличнішої нації у світі"

Президент США Дональд Трамп повторив свої заяви про прагнення приєднати Гренландію, однак зазначив, що це має статись, якщо жителі острова ухвалять таке рішення.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати рішуче "підтримують право народу Гренландії самостійно визначати своє майбутнє".

Він додав, що США продовжать забезпечувати безпеку Гренландії.

"Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими – і, якщо ви вирішите, ми запрошуємо вас стати частиною найбільшої нації у світі, Сполучених Штатів Америки", – написав Трамп.

Нагадаємо, під час звернення до Конгресу Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

Прем'єр Гренландії сказав, що президент США повинен зрозуміти, що гренландці не хочуть бути американцями.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що острів "не продається" і що його народ має сам визначати своє майбутнє.