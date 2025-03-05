Прем'єр Гренландії: Трамп повинен зрозуміти, що ми не хочемо бути американцями

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на нові коментарі президента США Дональда Трампа, який у промові в Конгресі в вівторок знову підтвердив свій інтерес взяти острів під контроль США.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці у середу, повідомляє "Європейська правда".

Егеде зазначив, що Гренландія не продається і її "не можна просто взяти".

"Гренландія наша. Ми не хочемо бути ні американцями, ні данцями, ми – калаалліти. Американці та їхній лідер повинні це зрозуміти", – заявив Егеде.

Він підкреслив, що майбутнє Гренландії вирішують самі гренландці.

У вівторок в Конгресі США Дональд Трампа висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

11 березня на Гренландії відбудуться вибори до законодавчого органу острова.

Напередодні виборів розвідка Данії заявила, що відстежує можливе іноземне втручання у вибори в Гренландії.