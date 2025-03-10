Трамп "пригласил" Гренландию "стать частью величайшей нации в мире"

Президент США Дональд Трамп повторил свои заявления о стремлении присоединить Гренландию, однако отметил, что это должно произойти, если жители острова примут такое решение.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский президент отметил, что Соединенные Штаты решительно "поддерживают право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее".

Он добавил, что США продолжат обеспечивать безопасность Гренландии.

"Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми – и, если вы решите, мы приглашаем вас стать частью крупнейшей нации в мире, Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп.

Напомним, в ходе обращения к Конгрессу США Трампа выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

Премьер Гренландии сказал, что президент США должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами.

Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что остров "не продается " и что его народ должен сам определять свое будущее.