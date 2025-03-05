Прем’єрка Данії відреагувала на нові заяви Трампа про Гренландію
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала останні висловлювання президента США Дональда Трампа про Гренландію і його намір отримати острів "так чи інакше".
Як повідомляє "Європейська правда", про це очільниця уряду Данії сказала у коментарі TV2.
Фредеріксен підтримала прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде, підкресливши, що острів не продається і що його народ має сам визначати своє майбутнє.
"Повторюючи те, що ми вже говорили неодноразово і дуже точно висловили сьогодні з Гренландії. Гренландія не хоче нічого більше, ніж бути Гренландією", – сказала вона.
За словами очільниці данського уряду, Данія хотіла б "зберегти нашу співдружність" з Гренландією, але додала, що вона повинна розвиватися, щоб "стати кращою, більш сучасною, побудованою на рівності і повазі".
Фредеріксен також запитали, чи контактувала вона з президентом США.
"Ні, я не розмовляла з Дональдом Трампом. Звичайно, ми ведемо постійний діалог з адміністрацією США. Ми будемо продовжувати це робити", – відповіла вона.
У вівторок в Конгресі США Дональд Трампа висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".
У відповідь прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде зазначив, що Гренландія не продається і її "не можна просто взяти".
11 березня на Гренландії відбудуться вибори до законодавчого органу острова.