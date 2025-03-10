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Британія відкинула звинувачення Росії у шпигунстві

Новини — Понеділок, 10 березня 2025, 12:55 — Христина Бондарєва

Велика Британія відреагувала на рішення Росії вислати двох британських дипломатів з Москви.

Заяву британського МЗС наводить BBC, пише "Європейська правда".

РФ вирішила вислати британського дипломата і чоловіка іншої дипломатки. 

"Це не вперше, коли Росія висуває зловмисні та безпідставні звинувачення проти наших співробітників", – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ у відповідь на озвучене рішення РФ.

Минулого місяця Сполучене Королівство вислало російського дипломата. Це відбулося у відповідь на висилку Москвою британського дипломата в листопаді 2024 року.

У російському МЗС тоді заявили, що мають намір вжити заходів у відповідь на видворення.

Лише за минулий рік сім британських дипломатів було вислано з Росії, Москва звинуватила їх у шпигунстві – звинувачення, які Велика Британія заперечує.

У понеділковій заяві російська ФСБ заявила, що висилає дипломатів через шпигунську діяльність.

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Велика Британія Росія
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