Британия отвергла обвинения России в шпионаже

Великобритания отреагировала на решение России выслать двух британских дипломатов из Москвы.

Заявление британского МИД приводит BBC, пишет "Европейская правда".

РФ решила выслать британского дипломата и мужа другой дипломатки.

"Это не впервые, когда Россия выдвигает злонамеренные и безосновательные обвинения против наших сотрудников", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел в ответ на озвученное решение РФ.

В прошлом месяце Соединенное Королевство выслало российского дипломата. Это произошло в ответ на высылку Москвой британского дипломата в ноябре 2024 года.

В российском МИД тогда заявили, что намерены принять меры в ответ на выдворение.

Только за прошлый год семь британских дипломатов были высланы из России, Москва обвинила их в шпионаже – обвинения, которые Великобритания отрицает.

В понедельничном заявлении российская ФСБ заявила, что высылает дипломатов из-за шпионской деятельности.