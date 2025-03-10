Британия отвергла обвинения России в шпионаже
Великобритания отреагировала на решение России выслать двух британских дипломатов из Москвы.
Заявление британского МИД приводит BBC, пишет "Европейская правда".
РФ решила выслать британского дипломата и мужа другой дипломатки.
"Это не впервые, когда Россия выдвигает злонамеренные и безосновательные обвинения против наших сотрудников", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел в ответ на озвученное решение РФ.
В прошлом месяце Соединенное Королевство выслало российского дипломата. Это произошло в ответ на высылку Москвой британского дипломата в ноябре 2024 года.
В российском МИД тогда заявили, что намерены принять меры в ответ на выдворение.
Только за прошлый год семь британских дипломатов были высланы из России, Москва обвинила их в шпионаже – обвинения, которые Великобритания отрицает.
В понедельничном заявлении российская ФСБ заявила, что высылает дипломатов из-за шпионской деятельности.